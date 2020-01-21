(agenparl) – moscow mar 21 gennaio 2020

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного в ближайшие три года планирует создать несколько новых экспозиций. Об этом на совещании в Минкультуры России сообщила директор музея Елена Титова.

«В ближайшие три года будут созданы новые экспозиции — «Традиционная народная игрушка» (2020), «100 шедевров художественных промыслов России» (ноябрь 2020) и «Под знаком серпа и молота. К 100-летию образования СССР» (конец 2021 – начало 2022)», – рассказала она.

«Мы готовим большой проект к 100-летию образования СССР. Это будет большая фондовая экспозиция, которая разместится на 2 тыс. кв. метров и где будут показаны произведения советских художников и работы, связанные с промышленным дизайном», – уточнила Елена Титова.

В феврале 2020 года в музее откроется масштабная экспозиция «Империя и Кавказ», на которой будут представлены экспонаты из пяти частных коллекций и пяти музеев. Выставка продлится 3,5 месяца и будет посвящена оружию и бытованию разных военных традиций в республиках Кавказа.

Кроме того, в 2020 году посетителей ждут экспозиции «Труд», «Отдых», «Современный фарфор», «250-летие А.И. Остермана-Толстого. История усадьбы Остермана», «Придумано и сделано в России», «Современный предметный дизайн», «195-летие жостовского промысла», «Творчество Н. Розова» и «Летчики особого назначения. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».

Говоря о экспозиции, приуроченной к юбилею Победы, Елена Титова отметила, что в коллекции музея сохранились работы художников военного времени, которые были профессиональными летчиками.

1 февраля в музее откроется кафе, также планируется преобразовать входную зону музея, сделав ее более удобной для посетителей. В 2019 году посещаемость музея составила 111 тыс. человек.

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Fonte/Source: http://www.mkrf.ru/press/news/muzey_dekorativno_prikladnogo_iskusstva_sozdast_tri_novye_postoyannye_ekspozitsii_v_tom_chisle_posvya/