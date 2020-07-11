Мотострелков проверили на стрессоустойчивость под Самарой

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 11 luglio 2020

11.07.2020 (11:53)

В мотострелковом соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Самарской области, военнослужащих различных воинских специальностей проверили на стрессоустойчивость.

В ходе проверки личный состав прошел психологическую полосу препятствий, на которой они преодолели горящую стену, минно-взрывное заграждение, выполнили нормативы по РХБ защите, вводные задачи по медицинской подготовке и переноске раненного военнослужащего в составе боевой группы. При этом для создания условий, приближенных к боевым, были использованы средства имитации.

По итогам проверки командиры совместно с психологами дадут рекомендации военнослужащим по действиям в стрессовых ситуациях при выполнении учебно – боевых задач.

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