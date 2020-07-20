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Agenparl

Мотострелки 58 армии ЮВО уничтожили противника в горах Южной Осетии на учении в рамках внезапной проверки боеготовности

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 20 luglio 2020
20.07.2020 (14:30)

Подразделения российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа уничтожили условного противника в горах Южной Осетии. Двустороннее тактическое учение прошло на полигоне Дзарцеми в рамках внезапной проверки.

Личный состав соединения выполнил боевые стрельбы штатным снарядом из вооружения танков Т-72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также из автоматов и пулеметов.

Представителями комплексной комиссии Генерального штаба ВС РФ были оценены знания и навыки военнослужащих военной базы в ведении боевых действий в горно-лесистой местности, организации и поддержании взаимодействия, управлении огнем штатных и приданных подразделений, вождении и ведении огня из вооружения боевых машин, выполнении индивидуальных и групповых нормативов.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня выучки личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303026@egNews

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