Мотострелки ВВО при поддержке авиации и артиллерии уничтожили крупные силы условного противника в ходе масштабных учений на полигоне «Цугол»

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 21 agosto 2020

21.08.2020 (07:57)

В Забайкальском крае, на проходящих двусторонних тактических учениях, военнослужащие двух общевойсковых объединений Восточного военного округа (ВВО) осуществили массированное огневое поражение условного противника, во взаимодействии с авиационными группами и артиллерийскими расчетами, в составе созданных группировок войск.

Под руководством командующего войсками Восточного военного округа генерал-полковника Геннадия Жидко, при проведении практического этапа учений, подразделения отработали ведение маневренной обороны по отражению наступления втрое превосходящих сил «противника», который был обнаружен расчетами беспилотной авиации.

Огнем из самоходных гаубиц и реактивных систем залпового огня последовательно были уничтожены пункты управления и подавлены крупные огневые средства условного противника. Также, в ходе стрельб, были поражены выдвигающиеся резервы, выявленные ранее военнослужащими разведывательных подразделений.

После чего, мотострелками была выполнена учебно-боевая задача по ликвидации «противника» и его разгром контратакой при поддержке самолетов и вертолетов армейской авиации ВВО.

С учетом особенностей ландшафта местности, наличия открытых участков большой протяженности, военнослужащими в ходе учения, активно применяется опыт современных вооруженных конфликтов.

В учении принимают участие порядка 6 тысяч военнослужащих общевойсковых объединений ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае и Амурской области. При этом задействовано до 1 тысячи единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые машины пехоты, танки, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, около 30 самолетов истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации, ударных вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308619@egNews