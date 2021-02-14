Мотострелки ВВО приступают к огневой подготовке на полигоне «Бурдуны» в Бурятии

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 febbraio 2021

14.02.2021 (07:15)

Военнослужащие мотострелковых подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, на будущей неделе приступают к занятиям по огневой подготовке на полигоне «Бурдуны».

В составе подразделений они выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, в том числе из автомата Калашникова, пулемета ПК, снайперской винтовки Драгунова.

Экипажи боевых машин пехоты БМП-2 усовершенствуют навыки по разведке целей и корректировке огня из пушки и пулемёта. Стрельба из вооружения бронемашин состоится в дневное и ночное время суток.

В мероприятиях примут участие более 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники.

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