Мотострелки ВВО отработали задачи по ведению ночной манёвренной обороны в Бурятии

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 10 agosto 2020

10.08.2020 (06:28)

В Республике Бурятия, на полигоне Дивизионный, состоялось тактическое учение с мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа по организации манёвренной обороны.

По замыслу учения, условная бандгруппа в ночное время суток скрытно двигалась в сторону населенного пункта. Военнослужащие нанесли внезапный удар с фланга, поразив головной автомобиль, экипажи бронемашин уничтожили отряд условных террористов огнем из 30-миллиметровых автоматических пушек.

Военнослужащие применяли 50-мм реактивные осветительные патроны для подсветки поля боя и ослепления противника, а также трассирующие боеприпасы для целеуказания и корректирования стрельбы.

Особенностью учения стало применение тактики маневренной обороны с организацией засад и коротких контратак с целью ослабить основные силы условного противника и нанести ему максимальные потери.

Были отработаны меры по недопущению окружения подразделений при проведении маневренной обороны и смене позиций.

Особое внимание было уделено вопросам организации устойчивой и непрерывной связи и взаимодействия в условиях ночного боя.

Всего к учению привлекалось свыше 300 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.

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