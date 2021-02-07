Московские юнармейцы приступили к занятиям по кибербезопасности

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 febbraio 2021
07.02.2021 (20:20)
Программа обучения рассчитана на школьников 7-8 классов. Раз в неделю юнармейцы будут осваивать азы компьютерной безопасности под руководством опытных наставников.
Занятия направлены на обучение основам кибербезопасности. Юнармейцев ознакомят с угрозами, связанными с размещением персональных данных в глобальной сети «Интернет». Также будут рассмотрены методы, используемые злоумышленниками для незаконного получения конфиденциальной информации.
На первом занятии московские школьники узнали о психологических приемах, используемых хакерами для кражи персональных данных банковских карт и аккаунтов социальных сетей.
Пройдя курс обучения, юнармейцы смогут защитить себя, свою семью и друзей от киберопасностей. Кроме того, полученные знания станут фундаментом для выбора перспективной профессии в будущем.
Метки:
Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342857@egNews