Московские юнармейцы приступили к занятиям по кибербезопасности

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 febbraio 2021

07.02.2021 (20:20)

Программа обучения рассчитана на школьников 7-8 классов. Раз в неделю юнармейцы будут осваивать азы компьютерной безопасности под руководством опытных наставников.

Занятия направлены на обучение основам кибербезопасности. Юнармейцев ознакомят с угрозами, связанными с размещением персональных данных в глобальной сети «Интернет». Также будут рассмотрены методы, используемые злоумышленниками для незаконного получения конфиденциальной информации.

На первом занятии московские школьники узнали о психологических приемах, используемых хакерами для кражи персональных данных банковских карт и аккаунтов социальных сетей.

Пройдя курс обучения, юнармейцы смогут защитить себя, свою семью и друзей от киберопасностей. Кроме того, полученные знания станут фундаментом для выбора перспективной профессии в будущем.

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