Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин», спасательное буксирное судно «СБ-36» и противодиверсионный катер «Кадет» Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 24 maggio 2020
24.05.2020 (09:00)
Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин», спасательное буксирное судно «СБ-36» и противодиверсионный катер «Кадет» Черноморского флота осуществляют прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Отряд кораблей совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где на основании плана ротации корабельных сил войдёт в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота Российской Федерации в дальней морской зоне.
Совершая переход морем, экипажи выполнили комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море.
Планируется, что уже сегодня к исходу дня отряд кораблей войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293911@egNews