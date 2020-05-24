domenica, Maggio 24, 2020
Breaking News

MUSEI VATICANI. LA BELLEZZA CI UNISCE #50

LAUDATO SI’, ENCICLICA PER GUARDARE AL FUTURO DOPO PANDEMIA

GIUSTIZIA, CRISI GIUNTA ANM, DIMISSIONI DEI VERTICI

ON THE OCCASION OF EID AL-FITR

ON THE OCCASION OF EID AL-FITR

ON THE OCCASION OF EID AL-FITR

UK GOVERNMENT ANNOUNCES THREE MORE CHARTER FLIGHTS FOR BRITISH TRAVELLERS

I VESCOVI FRANCESI LANCIANO UNA RIVISTA SULL’ECOLOGIA INTEGRALE

POLICY PAPER: SLIDES AND DATASETS TO ACCOMPANY CORONAVIRUS PRESS CONFERENCE: 23 MAY…

ROUTE ANNOUNCED FOR £1 BILLION TRANS-PENNINE DUALLING TRANSFORMATION

Agenparl
Image default
Home » Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин», спасательное буксирное судно «СБ-36» и противодиверсионный катер «Кадет» Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы

Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин», спасательное буксирное судно «СБ-36» и противодиверсионный катер «Кадет» Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 24 maggio 2020

24.05.2020 (09:00)

Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин», спасательное буксирное судно «СБ-36» и противодиверсионный катер «Кадет» Черноморского флота осуществляют прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

Отряд кораблей совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где на основании плана ротации корабельных сил войдёт в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота Российской Федерации в дальней морской зоне.

Совершая переход морем, экипажи выполнили комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море.

Планируется, что уже сегодня к исходу дня отряд кораблей войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293911@egNews

Post collegati

Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин», спасательное буксирное судно «СБ-36» и противодиверсионный катер «Кадет» Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы

Redazione

С начала года постоянным и служебным жильем в Приморском крае обеспечено более 700 семей военнослужащих

Redazione

Российские военнослужащие в Приднестровье провели инструкторско-методические занятия по физической подготовке

Redazione

На Камчатке специалисты военного лесничества завершили подготовку к пожароопасному сезону

Redazione

Около 100 военнослужащих мотострелкового соединения ЮВО после прохождения военной службы отправлены домой с соблюдением норм санитарно-эпидемиологического режима

Redazione

В Ставропольском крае проведена проверка сводной группы ЮВО по борьбе с беспилотной авиацией

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More