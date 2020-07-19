Морские пехотинцы Балтийского флота приступили к погрузке техники на десантные корабли и катера

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 luglio 2020

19.07.2020 (22:23)

В рамках масштабной внезапной проверки боевой готовности, которая началась в Вооружённых силах в пятницу, военнослужащие соединения морской пехоты приступили к погрузке техники на десантные корабли и катера.

В Военной гавани г. Балтийска подразделения морской пехоты Балтийского флота приступили к погрузке военной техники на десантные корабли и катера для выхода в море и проведения морской десантной операции.

Погрузка происходит на малый десантный корабль на Большой десантный корабль «Калининград» и малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также на десантные катера на воздушной каверне типа «Дюгонь».

После завершения погрузочных мероприятий корабли и катера с подразделениями и военной техникой морской пехоты на борту совершат переход морем в район проведения высадки морского десанта. Прикрытие сил десанта на переходе морем будет осуществлять отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корветов, малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей, а также морская авиации флота.

После совершения перехода военнослужащие морской пехоты флота примут участие в активной фазе – высадке морского десанта на необорудованное побережье с боевой стрельбой. Морским пехотинцам предстоит высадиться с моря на необорудованное побережье.

Проверка боевой готовности проходит в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ. К ней привлечены войска и силы Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

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