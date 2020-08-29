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Agenparl

Морская авиация четырех флотов ВМФ России выполнила одновременные вылеты в рамках военно-морского учения «Океанский щит-2020»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 29 agosto 2020

29.08.2020 (16:45)

Как сообщил Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Адмирал Николай Евменов, – «в рамках военно-морского учения «Океанский щит-2020» и мероприятий боевой подготовки выполнили одновременные вылеты 33 самолета, 15 вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты морской авиации Военно-Морского Флота. Из них: 8 самолетов и 3 вертолета на Черноморском флоте, 6 самолетов и 11 вертолетов на Балтийском флоте, 9 самолетов и 1 вертолет на Тихоокеанском флоте и 10 самолетов на Северном флоте».

По информации Главкома ВМФ «10 противолодочных самолетов Ту-142 выполнили плановые полеты в дальнюю морскую зону над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана».

«В ходе выполнения полетов экипажи морской авиации продемонстрировали высокий профессионализм, подтвердили боевую готовность к решению поставленных задач в любых районах мирового океана при любых условиях обстановки. Самолеты, решающие задачи в дальней морской зоне, сопровождались истребителями стран НАТО. Нарушений мер безопасности и Международных правил использования воздушного пространства не допущено», – сообщил Адмирал Николай Евменов, под общим руководством которого проходят учения «Океанский щит- 2020».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12310959@egNews

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