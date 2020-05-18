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Home » Морпехи Северного флота готовятся к конкурсам профессионального мастерства «Морской десант» и «Снайперский рубеж»

Морпехи Северного флота готовятся к конкурсам профессионального мастерства «Морской десант» и «Снайперский рубеж»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 18 maggio 2020

17.05.2020 (23:30)

В бригаде морской пехоты Северного флота продолжается подготовка команд к конкурсам профессионального мастерства «Морской десант» и «Снайперский рубеж».

По результатам отборочных этапов были определены наиболее подготовленные морские пехотинцы, которые отправятся защищать честь флота на всеармейских соревнованиях. В процессе боевой учёбы они совершенствуют профессиональные навыки, которые помогут им в борьбе за призовые места.

В состязаниях «Морской десант» примут участие экипажи бронетранспортёров БТР-82А, а «Снайперский рубеж» – группа снайперов.

На полигоне морские пехотинцы проходят полосу препятствий с элементами психологической полосы. Экипажи БТРов отрабатывают вождение и выполнение курса стрельб из вооружения БТР-82А, РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов по мишеням, имитирующим технику условного противника.

Снайперы тренируются в стрельбе из снайперских винтовок СВД. Также они совершенствуют навыки по маскировке, оборудованию огневых позиций и определению целей среди живой силы условного противника и их быстрому поражению.

Тренировки команд морской пехоты проходят в плановом режиме независимо от погодных условий. Все военнослужащие подготовлены к участию во всеармейском этапе конкурсов профессионального мастерства. Всего от береговых и сухопутных войск Северного флота выставлено 20 команд для участия во всеармейских состязаниях Армейских международных игр 2020 года.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292826@egNews

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