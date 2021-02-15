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Молодые экипажи ВТА выполнили полеты в боевых порядках

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 15 febbraio 2021

16.02.2021 (01:00)

В Тверской области молодые летчики провели учебно-тренировочные полёты, в которых выполнили наиболее сложный элемент лётной подготовки – полет в боевых порядках на установленных интервалах и дистанциях.

В ходе выполнения полетных заданий летный состав отработал взлет и посадку, полет по маршруту в боевых порядках, выдерживая строй по линии боевого пути, установленные интервалы и дистанции.

Помимо этого была отработана техника пилотирования во время полета с открытой рампой и боковой дверью, имитируя десантирование воздушного десанта и тяжелых грузов.

Всего в полетах было задействовано 10 самолетов Ил-76 и более 20 единиц наземной техники.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12344325@egNews

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