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Молодые ученые университета получили стипендии Президента и Правительства

by Redazione00

(AGENPARL) – SAMARA OBLAST (RUSSIA), ven 28 agosto 2020 <br /> Молодые ученые университета получили стипендии Президента и Правительства – Самарский университет

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В наступающем учебном году два аспиранта и четыре студента Самарского университета им. Королева будут получать стипендии Президента РФ и Правительства РФ. Будущие стипендиаты определены приказом Министерства науки и высшего образования России от 12 августа 2020 года.

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Победителями конкурса на право получения стипендии Президента России стали:

  • аспирант 4 года обучения по направлению подготовки “Авиационная и ракетно-космическая техника” Андрей Волков;
  • магистрант 1-го курса биологического факультета Наталья Роденко.

Стипендию Правительства России будут получать:

  • аспирант 3 года обучения по направлению подготовки “Физика и астрономия” Павел Хорин;
  • бакалавр института экономики и управления Фарида Бадыкова (4-й курс);
  • магистрант 2-го курса того же института Сергей Птицын;
  • магистрант 2-го курса института ракетно-космической техники Алексей Батурин.

Стипендии Президента РФ и Правительства РФ назначаются студентам и аспирантам образовательных учреждений высшего профессионального образования, достигших выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях.

Одна из стипендиатов – Наталья Роденко – ведет исследования в составе научного коллектива кафедр обработки металлов давлением, неорганической химии, биохимии, биотехнологии и биоинженерии Самарского университета им. Королева. В этом году Наталья стала лауреатом конкурса “УМНИК” выделенного Фондом содействия инновациям с научной работой, в рамках которого исследуется способ увеличения антибактериальной активности антибиотиков. Этот грант стал продолжением серии исследований ученых университета по воздействию импульсного магнитного поля (ИМП) на лекарственные препараты.

В частности, учеными изучается лекарственный препарат пентоксифиллин, который уменьшает вязкость крови, предотвращая образование тромбов, и увеличивает концентрацию кислорода в тканях. “Было обнаружено, что импульсное магнитное поле увеличивает антиагрегационную активность пентоксифиллина практически в два раза, то есть, вязкость крови уменьшается в два раза, что может существенно повлиять на процесс тромбообразования” – рассказала Наталья Роденко.

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Fonte/Source: https://ssau.ru/news/18295-molodye-uchenye-universiteta-poluchili-stipendii-prezidenta-i-pravitelstva

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