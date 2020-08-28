Молодые ученые университета получили стипендии Президента и Правительства

В наступающем учебном году два аспиранта и четыре студента Самарского университета им. Королева будут получать стипендии Президента РФ и Правительства РФ. Будущие стипендиаты определены приказом Министерства науки и высшего образования России от 12 августа 2020 года.

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Победителями конкурса на право получения стипендии Президента России стали:

аспирант 4 года обучения по направлению подготовки “Авиационная и ракетно-космическая техника” Андрей Волков;

магистрант 1-го курса биологического факультета Наталья Роденко.

Стипендию Правительства России будут получать:

аспирант 3 года обучения по направлению подготовки “Физика и астрономия” Павел Хорин ;

; бакалавр института экономики и управления Фарида Бадыкова (4-й курс);

(4-й курс); магистрант 2-го курса того же института Сергей Птицын ;

; магистрант 2-го курса института ракетно-космической техники Алексей Батурин.

Стипендии Президента РФ и Правительства РФ назначаются студентам и аспирантам образовательных учреждений высшего профессионального образования, достигших выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях.

Одна из стипендиатов – Наталья Роденко – ведет исследования в составе научного коллектива кафедр обработки металлов давлением, неорганической химии, биохимии, биотехнологии и биоинженерии Самарского университета им. Королева. В этом году Наталья стала лауреатом конкурса “УМНИК” выделенного Фондом содействия инновациям с научной работой, в рамках которого исследуется способ увеличения антибактериальной активности антибиотиков. Этот грант стал продолжением серии исследований ученых университета по воздействию импульсного магнитного поля (ИМП) на лекарственные препараты.

В частности, учеными изучается лекарственный препарат пентоксифиллин, который уменьшает вязкость крови, предотвращая образование тромбов, и увеличивает концентрацию кислорода в тканях. “Было обнаружено, что импульсное магнитное поле увеличивает антиагрегационную активность пентоксифиллина практически в два раза, то есть, вязкость крови уменьшается в два раза, что может существенно повлиять на процесс тромбообразования” – рассказала Наталья Роденко.