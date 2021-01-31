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Home » Молодое пополнение отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ приведено к Военной присяге

Молодое пополнение отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ приведено к Военной присяге

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 gennaio 2021
31.01.2021 (08:45)

В отдельним гвардейском десантно-штурмовом соединении, дислоцированном в Республике Бурятия состоялся торжественный ритуал приведения к военной присяге  молодого пополнения.

В течение первых месяцев службы молодые солдаты прошли обязательную общевойсковую подготовку, включающей в себя общевоинские уставы, строевую и физическую подготовку, основы и правила стрельбы, историю и боевые традиции Вооруженных Сил, ВДВ и соединения, а также совершили свой первый прыжок с парашютом.

В этот день клятву на верность Родине произнесли около 100 воинов «крылатой пехоты». Церемония принятия присяги у гвардейцев-десантников традиционно началась с торжественного построения личного состава соединения и выноса Боевого знамени части.

«Присягая на верность свое Родине, каждый гвардеец-десантник, возлагает на себя почетную и ответственную обязанность, хранить и оберегать покой своей Отчизны, своих родных и близких», – отметил командир соединения гвардии полковник Денис Шишов, выступая на торжественном митинге.

Кроме того, он заверил, что старшие товарищи и офицеры всегда окажут помощь молодому пополнению, а также поблагодарил родителей за то, что воспитали достойных сыновей.

В завершении мероприятия личный состав соединения прошел торжественным маршем, продемонстрировав строевую выучку и слаженность.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341573@egNews

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