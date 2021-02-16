Модернизированный фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» завершил сдачу первой курсовой задачи

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 16 febbraio 2021

16.02.2021 (05:30)

Экипаж модернизированного фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил сдачу первой курсовой задачи (К-1).

Задача К-1 является важнейшим разделом в программе подготовки одиночного корабля и предполагает отработку его боевой и повседневной организации, приготовление к бою и походу в условиях базы.

В рамках К-1 экипаж фрегата «Маршал Шапошников» отработал организацию противовоздушной обороны и борьбу за живучесть корабля в условиях стоянки, организацию противоподводно-диверсионной обороны, а также действия личного состава в условиях химического, бактериологического и радиационного заражения. Приём задачи завершился строевым смотром.

По итогам приёма задачи проверяющие офицеры управления флота отметили хорошее знание своих функциональных обязанностей экипажем, организацию и умелые действия личного состава в ходе учения по приготовлению корабля к бою и походу, к съемке с якоря и швартовов.

В соответствии с планом фрегат «Маршал Шапошников» в марте приступит к сдаче второй курсовой задачи, которая предусматривает выполнение одиночным кораблём боевых упражнений в море.

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