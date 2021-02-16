Модернизированный фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» завершил сдачу первой курсовой задачи

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 16 febbraio 2021
16.02.2021 (05:30)
Экипаж модернизированного фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил сдачу первой курсовой задачи (К-1).
Задача К-1 является важнейшим разделом в программе подготовки одиночного корабля и предполагает отработку его боевой и повседневной организации, приготовление к бою и походу в условиях базы.
В рамках К-1 экипаж фрегата «Маршал Шапошников» отработал организацию противовоздушной обороны и борьбу за живучесть корабля в условиях стоянки, организацию противоподводно-диверсионной обороны, а также действия личного состава в условиях химического, бактериологического и радиационного заражения. Приём задачи завершился строевым смотром.
По итогам приёма задачи проверяющие офицеры управления флота отметили хорошее знание своих функциональных обязанностей экипажем, организацию и умелые действия личного состава в ходе учения по приготовлению корабля к бою и походу, к съемке с якоря и швартовов.
В соответствии с планом фрегат «Маршал Шапошников» в марте приступит к сдаче второй курсовой задачи, которая предусматривает выполнение одиночным кораблём боевых упражнений в море.
Новости по теме:
Метки:
Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12344375@egNews