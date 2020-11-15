Многопрофильная клиника ВМА признана клиникой года в Санкт-Петербурге

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15.11.2020 (14:24)
Многопрофильная клиника ВМА им.С.М.Кирова признана клиникой года по версии читателей «Комсомольской правды».
«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» подвела итоги популярного проекта о врачах и медицине. Военно-медицинская академия победила в двух номинациях: «Лучшая многопрофильная клиника» и «Выбор экспертов». Жюри особо отметило опыт и традиции Академии, и, конечно, оценило весомый вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией.
На торжественной церемонии награждения победителей присутствовали заместитель начальника академии по клинической работе полковник м/с Рыжман Н.Н. заместитель начальника Военно-медицинской академии – начальник Лечебно-диагностического центра МО РФ, полковник медицинской службы Маркевич В.Ю и начальник кафедры ТУВ-1, полковник м/с Салухов В.В., которому, к тому же, была вручена грамота «Лучший врач года».
Стоит отметить, что в этом году, работа врача важна как никогда. Во всём мире ведётся непримиримая борьба с коронавирусной инфекцией. Поэтому, экспертным жюри «Комсомольской правды» было принято решение поощрить всех врачей, представленных в номинации «Лучший врач года».
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324756@egNews