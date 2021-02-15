Минометные расчеты морской пехоты ТОФ проведут профилактический обстрел горных склонов в лавиноопасных районах Камчатки

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15.02.2021 (04:30)

Военнослужащие минометного подразделения соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России проведут профилактический обстрел горных склонов в лавиноопасных районах.

Согласно объявленному региональным противолавинным центром предупреждению, на склонах вулканов и сопок в ближайшие дни ожидается повышенная лавинная опасность. В связи с чем 16 и 17 февраля будут производиться обстрелы лавиноопасных участков в районе автодороги поселок Термальный – перевал Вилючинский и высоковольтной линии Мутновской ГЭС. Обстрел будет вестись в целях взятия под контроль схода лавин и обеспечения безопасности жителей краевого центра, а также элементов энергетической системы Камчатского края.

Для безопасных спусков снежных масс на сопках и перевалах в соединении морской пехоты подготовлены расчеты 120-мм минометов «Сани». Проведены техническое обслуживание и подготовка материальной части, практические занятия на полигоне, а также занятия по технике безопасности.

К обстрелу лавинных участков будет привлечено 5 единиц техники и около 20 военнослужащих морской пехоты ТОФ.

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