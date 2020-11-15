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Agenparl

Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 15 novembre 2020

15.11.2020 (15:12)

По указанию Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе» Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С этой целью с 14 ноября 2020 г. в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развернута оперативная группа формируемого Центра под руководством генерал-майора Андрея Волкова, которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах: в течение 14 ноября 2020 г. осуществлено сопровождение через Лачинский коридор 9 автобусов (250 чел.), 15 ноября 2020 г. осуществляется сопровождение 19 автобусов (475 чел.).

Формирование Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте в полном объеме будет завершено до 20 ноября 2020 г. С указанной даты Центр приступит к выполнению всего комплекса возложенных на него задач гуманитарного реагирования. В рамках этой работы сегодня 15 ноября 2020 г. для наращивания группировки формируемого Центра осуществляется перебазирование оперативной группы МЧС России, которая войдет в состав «ведомственного центра оперативного реагирования. В ближайшее время будет осуществлено наращивание группировки Центра, в том числе за счет сил и средств Пограничной службы ФСБ России, представителей других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324763@egNews

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