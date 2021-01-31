Минобороны России модернизирует инфраструктуру отдаленных полигонов

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 gennaio 2021

31.01.2021 (13:57)

Обустройство инфраструктуры отдаленных полигонов – одна из важнейших задач, поставленных Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу. Вместе с модернизацией и обновлением учебно-материальной базы и инфраструктуры полигонов, на которых проводятся конкурсы АРМИ, принято решение обновить и отдаленные полигоны. В этой связи планируется постройка более 100 комплексных зданий для проживания полигонных команд.

Обеспечение более комфортных условий проживания и быта существенно влияет на качество выполнения полигонными группами своих задач. Поэтому в Минобороны России было принято решение в течении трех лет провести все связанные с данным вопросом работы.

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