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Agenparl

Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне публикует историю самого известного литературного героя-фронтовика Василия Теркина

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 22 giugno 2020

23.06.2020 (00:00)

Историко-познавательный раздел «Народный герой» на сайте военного ведомства расскажет об истории «рождения» Василия Тёркина на страницах окружной газеты, о его «взрослении» и «боевом пути».

Пользователи узнают, как собирательный образ удалого бойца с каждым годом становился все более популярен.

В разделе представлены и некоторые истории «подвигов» знаменитого фронтовика, публиковавшиеся в годы войны на страницах многих армейских и фронтовых газет.

Пройдя по страницам десятков и сотен книг, воплотившись в мультипликационных фильмах и театральных постановках, вдохновлявший художников и скульпторов, Василий Тёркин и по сей день является достоянием нашего народа, простым, неунывающим, находчивым воином-победителем, сумевшим вместе со своими боевыми товарищами сделать невозможное – выстоять и победить в самой кровавой войне.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12298533@egNews

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