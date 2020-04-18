sabato, Aprile 18, 2020
Breaking News

PANDEMIA: LIMITI CHE DIVENTANO OPPORTUNITà E VITA NUOVA

DISABILITà E PANDEMIA: UNA DOPPIA FRAGILITà DA SUPERARE CON CUORE E RISORSE

THE MINISTERS OF DEFENCE AND FOREIGN AFFAIRS WISH TO COOPERATE MORE CLOSELY

LA COMUNIONE SPIRITUALE

DONATELLO: PERSONE CON DISABILITà E COVID-19, AMARE SINO ALLA FINE

PAKISTAN: MUSULMANI E CRISTIANI UNITI PER AIUTARE I BISOGNOSI

DA UN LEADER BUDDISTA 10MILA DOLLARI AL FONDO DI EMERGENZA DEL PAPA

AFRICA: OLTRE MILLE I MORTI PER COVID-19. RADDOPPIATI I CONTAGI IN UNA…

CORONAVIRUS, UN ESERCITO DI PERSONE RISCHIA IL LAVORO E DI FINIRE IN…

COVID-19, ISTITUITO UN FONDO DI EMERGENZA PER LE CHIESE IN ORIENTE

Agenparl

Министр обороны Сербии поблагодарил главу российского военного ведомства за помощь, оказываемую российскими военнослужащими в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории республики

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 18 aprile 2020

18.04.2020 (17:42)

Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу за помощь, оказываемую российскими военнослужащими в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории республики.

«Своими решениями и поступками Вы в очередной раз подтвердили, что являетесь искренним другом и союзником Министерства обороны и Войск Сербии, на помощь которого можем всегда рассчитывать, в том числе и в этой сложной и непредсказуемой ситуации», — говорится в письме Александра Вулина.

4 апреля 2020 года 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил России доставили на аэродром Батайница в 20 километрах северо-западнее Белграда оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекции, а также военных специалистов, включая военных медиков и специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты.

Всего российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 44 объектах в девяти городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево). Обработано более 100 зданий и сооружений общей площадью более 640 тыс. кв. метров, 31 участок дорог с твердым общей площадью около 300 тыс. кв. метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 377 пациентов, инфицированных Covid-19.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12287469@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More