Министр обороны Сербии поблагодарил главу российского военного ведомства за помощь, оказываемую российскими военнослужащими в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории республики

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 18 aprile 2020

18.04.2020 (17:42)

Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу за помощь, оказываемую российскими военнослужащими в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории республики.

«Своими решениями и поступками Вы в очередной раз подтвердили, что являетесь искренним другом и союзником Министерства обороны и Войск Сербии, на помощь которого можем всегда рассчитывать, в том числе и в этой сложной и непредсказуемой ситуации», — говорится в письме Александра Вулина.

4 апреля 2020 года 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил России доставили на аэродром Батайница в 20 километрах северо-западнее Белграда оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекции, а также военных специалистов, включая военных медиков и специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты.

Всего российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 44 объектах в девяти городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево). Обработано более 100 зданий и сооружений общей площадью более 640 тыс. кв. метров, 31 участок дорог с твердым общей площадью около 300 тыс. кв. метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 377 пациентов, инфицированных Covid-19.

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