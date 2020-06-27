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Министр обороны РФ генерал армии С.Шойгу назвал поправки в Конституцию РФ своевременными и актуальными

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 27 giugno 2020
27.06.2020 (12:10)

Поправки в Конституцию РФ своевременны, актуальны и учитывают необходимость защиты исторической памяти и российских границ. Такое мнение министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил на участке для голосования в Подмосковье.

Шойгу отметил, что конституция – это главный и основной закон страны и затрагивает жизнь каждого гражданина. «Конституция 1993 года, по которой мы сегодня живем, принималась в очень непростой исторический период. За эти годы многое изменилось и внутри нашей страны, и вокруг нее. Поэтому поправки, которые вынесены на голосование, безусловно, серьезны, актуальны и своевременны», – сказал министр.

Он отметил, что большая часть поправок в Конституцию РФ социально ориентирована и направлена на дальнейшее устойчивое экономическое развитие страны, повышение благосостояния и защиты прав граждан. «Но не менее важными являются те, которые конституционно закрепляют защиту суверенитета и территориальную целостность нашего государства, историческую правду и память о защитниках Отечества», – подчеркнул глава военного ведомства.

По его словам, поправки о защите исторической памяти надо было принять уже давно. «Я об этом говорил и 10, и 15 лет назад. И предлагали разные законы. Вы знаете о том, что в законах многих стран эта поправка предусмотрена, это касается и европейских стран», – пояснил министр.

Он назвал очень важной поправку о территориальной целостности и незыблемости российских границ. «Конечно, в условиях, когда практически завершена такая огромная работа по демаркации наших границ, определении нашей территории, она, конечно, важна», – подчеркнул глава Минобороны.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12299297@egNews

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