Министр обороны РФ генерал армии С.Шойгу проголосовал по поправкам в конституцию

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 27 giugno 2020

27.06.2020 (12:00)

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проголосовал по поправкам в конституцию на участке для голосования в Подмосковье.

«Считаю, что каждый гражданин обязан прийти в эти дни на участки для голосования и сказать свое слово», – сказал С.Шойгу на участке для голосования. «Мы все видели, как готовились эти поправки. Они долго обсуждались. И обсуждались в том числе профессиональным, юридическим сообществом», – отметил глава военного ведомства.

По его словам, был собран широкий круг предложений и мнений со всей страны. «Сегодня произошла кристаллизация всего того, что было предложено всеми слоями населения, всеми профессиями, со всех территорий», – подчеркнул министр.

Он сказал, что для всех военнослужащих Вооруженных сил РФ, вне зависимости от места несения службы – вдали от дома или в местах постоянной дислокации – обеспечена возможность голосования. Чтобы исключить любые риски для здоровья военнослужащих и членов их семей голосование организовано со строгим соблюдением всего комплекса противоэпидемических мер.

«Убежден, что наши военнослужащие воспользуются предоставленной возможностью и выразят свою гражданскую позицию. В Вооруженных силах все организовано, как и должно быть», – сказал министр. Он сообщил, что военнослужащие помогут членам избирательных комиссий добраться до удаленных уголков страны, чтобы живущие там граждане могли проголосовать.

Накануне Шойгу сообщил, что в Министерстве обороны организовано тесное взаимодействие с Центральной избирательной комиссией, обеспечено участие в голосовании около 2,5 млн военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала и ветеранов ВС РФ. С 12 июня к досрочному голосованию приступили военнослужащие, которые несут боевую службу вдали от дома. На 26 июня их число составило более 157,7 тыс. человек.

Метки:

К списку новостей

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12299295@egNews