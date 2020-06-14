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Agenparl

Министр обороны России принял участие в церемонии освящения Главного храма Вооруженных Сил РФ

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 giugno 2020
14.06.2020 (19:04)

Освящение собора во имя Воскресения Христова – Главного храма Вооруженных сил РФ – знаменательное для России событие. Об этом сегодня заявил Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, принявший участие в церемонии.

«Сегодня знаменательное событие для Вооруженных Сил и для нашей страны. Сегодня освящен первый храм в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Храм Вооруженных Сил Российской Федерации, – сказал он. – Я абсолютно уверен, что все те, кто будет приходить сюда, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим».

Глава военного ведомства РФ выразил надежду, что «у каждого из нас в сердце хранится частица той памяти, которой дорожит наша страна, наш народ. Памяти о наших отцах и дедах, о предках, которые принесли эту Победу и завещали нам хранить память об этой Победе».

«Сегодня я хотел бы сказать слова благодарности всем тем, кто принял участие в создании всего комплекса, десяткам тысяч человек, которые в разной степени, в разных объемах поддержали строительство этого храма, – подчеркнул Сергей Шойгу. – Я хотел бы сказать слова благодарности строителям, архитекторам, художникам, скульпторам. Они вложили сюда душу. Многие работали здесь абсолютно безвозмездно. Результат их труда перед вашими глазами. Спасибо им за это».

«Ваше Святейшество, отдельные слова благодарности вам за кураторство, за ваше огромное внимание к строительству храма», – сказал Шойгу, обращаясь к святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Чин великого освящения собора и первую божественную литургию в новоосвященном храме совершил святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Высота собора Воскресения Христова вместе с крестом составляет 96 м, а протяженность галереи «Дорога памяти» – 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, – 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма – самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

Решение о строительстве главного храма Вооруженных сил РФ в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» было принято в 2018 году. В том же году 19 сентября патриарх Кирилл в присутствии президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу освятил закладной камень в основание собора во имя Воскресения Христова.

Собор, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, возведен на народные пожертвования. Всего на его строительство было собрано более трех миллиардов рублей.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297275@egNews

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