sabato, Agosto 1, 2020
Breaking News

TRAVEL UPDATE

REDUCING DATA COSTS WITHOUT JEOPARDIZING GROWTH

INSIGHTS ON RACIAL AND ETHNIC HEALTH INEQUITY IN THE CONTEXT OF COVID-19

FASE 3: SQUERI (FI), DISTANZIAMENTO TRENI? GOVERNO INSEGUE VISIBILITà

LA TRISTE EREDITA’ DI “AGENTE ARANCIO” IL DISSECCANTE USATO DAGLI AMERICANI DURANTE…

GOVERNO, SALVINI: A CREARE SFIDUCIA E A DANNEGGIARE L’ITALIA È CONTE

UE-VIETNAM: FASSINO (PD), ACCORDO COMMERCIALE IN VIGORE DA OGGI, LA STRADA PER…

EMIRATI ARABI UNITI, MOHAMMED BIN RACHED AL-MAKTOUM, PRIMO MINISTRO DEGLI EMIRATI E…

COVID-19 E MIGRANTI, AUDIZIONE PRESIDENTE FEDRIGA – MERCOLEDì ALLE 14 DIRETTA WEBTV

NOMINA PRESIDENTE ENEA, AUDIZIONE TESTA – MARTEDì ALLE 13 DIRETTA WEBTV

Agenparl

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 01 agosto 2020
02.08.2020 (00:00)

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 июля 2020 г. № 355

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Дорогие ветераны!

2 августа 2020 г. отмечается День Воздушно-десантных войск, 90-летие их образования.

Воины-десантники вписали немало героических страниц в ратную историю Отечества.

В год 75-летия Великой Победы мы с особой гордостью вспоминаем их подвиги, беспримерную стойкость, мужество и несгибаемую силу духа, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны.

Верность долгу и присяге «крылатые гвардейцы» не раз проявляли и в ходе антитеррористических, и миротворческих операций, успешно выполняя самые сложные и опасные задания.

Продолжая славные традиции предшественников, нынешнее поколение десантников постоянно повышает профессиональное мастерство и боевую выучку, в совершенстве владеет новейшим вооружением и военной техникой, образцово решает поставленные задачи.

Уверен, Воздушно-десантные войска и впредь будут надежно стоять на страже Родины, обеспечивая безопасность и защиту национальных интересов страны.

Поздравляю всех с юбилейным Днем Воздушно-десантных войск! Благодарю за самоотверженную службу.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов на благо России!

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304942@egNews

Post collegati

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск

Redazione

Гимн Тыла исполнил православный хор инженерных войск в Главном храме Вооружённых сил России

Redazione

В Военно-морском политехническом институте прошло практическое занятие на передвижной радиолокационной станции «Мыс-М»

Redazione

Командующий войсками ЮВО поздравил военнослужащих органов материально-технического обеспечения с Днем Тыла

Redazione

Чемпионат ЦВО по легкоатлетическому кроссу прошел в Екатеринбурге

Redazione

Военнослужащие ЗВО в Санкт-Петербурге почтили память погибших десантников

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More