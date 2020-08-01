Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 01 agosto 2020
02.08.2020 (00:00)
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
30 июля 2020 г. № 355
г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!
Дорогие ветераны!
2 августа 2020 г. отмечается День Воздушно-десантных войск, 90-летие их образования.
Воины-десантники вписали немало героических страниц в ратную историю Отечества.
В год 75-летия Великой Победы мы с особой гордостью вспоминаем их подвиги, беспримерную стойкость, мужество и несгибаемую силу духа, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны.
Верность долгу и присяге «крылатые гвардейцы» не раз проявляли и в ходе антитеррористических, и миротворческих операций, успешно выполняя самые сложные и опасные задания.
Продолжая славные традиции предшественников, нынешнее поколение десантников постоянно повышает профессиональное мастерство и боевую выучку, в совершенстве владеет новейшим вооружением и военной техникой, образцово решает поставленные задачи.
Уверен, Воздушно-десантные войска и впредь будут надежно стоять на страже Родины, обеспечивая безопасность и защиту национальных интересов страны.
Поздравляю всех с юбилейным Днем Воздушно-десантных войск! Благодарю за самоотверженную службу.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов на благо России!
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304942@egNews