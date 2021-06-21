(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), lun 21 giugno 2021

В Год науки и технологий в рубрике «Женщина в науке» научный сотрудник Лаборатории рационального природопользования и природоподобных технологий, доктор технических наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Ирина Глушанкова рассказала о том, как полимерные пластики можно использовать для очистки сточных вод, о том, как рассказы отца о химии привлекли ее в науку, а также об интересе молодежи — к проблемам экологии. Министерство науки и высшего образования РФ

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2021/06/19/11546/