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Министерством обороны России по просьбе молдавской стороны проведена операция по переброске самолетом военно-транспортной авиации ВКС России медицинского имущества

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 20 aprile 2020

20.04.2020 (05:00)

19 апреля 2020 г. Министерством обороны Российской Федерации по просьбе молдавской стороны проведена операция по переброске самолетом Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации ВКС России из г. Шанхая (КНР) в г. Кишинев (Республика Молдова) медицинского имущества, выделенного Китайской Народной Республикой, для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Республики Молдова.

Ранее Кишинев обратился к Министерству обороны Российской Федерации с просьбой об оказании содействия в доставке в Республику Молдова медицинского имущества из Китайской Народной Республики.

Руководство Минобороны России оперативно отреагировало на просьбу молдавской стороны. Медицинское имущество, выделенное Китайской Народной Республикой, было доставлено самолетом ВКС России в г. Кишинев на безвозмездной основе и в строго оговоренные с молдавской стороной сроки.

Воздушно-космические силы России доставили в Республику Молдова, где из-за эпидемии коронавируса было введено чрезвычайное положение, медицинское имущество общим весом около 40 тонн.

Данная доставка груза является первой совместной российско-китайской гуманитарной акцией по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее, 27 марта 2020 г., Россия направила гуманитарную помощь в Республику Молдова, в нее вошли 10 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12287612@egNews

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