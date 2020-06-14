Механики-водители и командиры боевых машин, задействованных в параде к 75-летию Победы на Красной площади, изучат маршрут следования

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 giugno 2020
14.06.2020 (16:33)
Сегодня на Красной площади в Москве пройдет пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Механики-водители и командиры боевых машин пройдут по пути следования механизированной колонны для изучения маршрута.
Ночные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны по подготовке к военному параду состоятся на Красной площади 17 и 18 июня, а генеральная репетиция — 20 июня.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297266@egNews