Механики-водители армейского корпуса на Сахалине и Курилах совершенствуют свои навыки вождения боевых машин ночью

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 25 luglio 2020

25.07.2020 (06:00)

Механики-водители многоцелевых легкобронированных тягачей (МТЛБ), а также легкобронированной техники подразделений армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах в ночных условиях совершенствуют свои навыки вождения в составе подразделения.

В сложных условиях местности военнослужащие отрабатывают вождение боевой техники в составе рот и батарей, преодолевая минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, подъёмы, спуски и другие естественные и искусственные преграды. Все препятствия механики-водители должны пройти без остановок, не задевания ограничителей (столбов) и без остановки двигателя.

Перед практическим вождением бронетехники военнослужащие изучили теорию вождения боевых машин, действий при возникновении внештатных ситуаций и прошли специальный курс тренировок с использованием современных тренажеров. Также водители продемонстрировали знания технического устройства своих машин.

В ходе контрольных занятий оценивались знания и умения механиков-водителей управлять боевыми машинами в условиях ограниченной видимости.

Помимо строгого выполнения инструкций и прохождение препятствий, особое внимание уделялось неукоснительному соблюдению всеми военнослужащими техники безопасности.

Занятия поводились на специально подготовленных танкодромах «Успеновского» полигона, в ночное время.

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