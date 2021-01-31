Месячник патриотической работы идет в Хабаровске

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 gennaio 2021
31.01.2021 (08:15)
В Хабаровске проходит месячник патриотической работы. Тематические мероприятия проводятся в учреждениях культуры, школах, подростково-молодежных, патриотических клубах.
Юные хабаровчане смогут ознакомиться с экспозициями музея истории и боевой славы Восточного военного округа. Большое внимание уделят спортивным мероприятиям. Также в канун Дня защитника Отечества в Хабаровске возложат цветы к мемориальным доскам и памятникам.
Кроме того, подростков ждут уроки мужества, классные часы, информационные встречи, посвященные истории Российской армии, Дням воинской славы России, 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Откроется ряд тематических выставок, состоятся конкурсы рисунков, стенгазет, плакатов, посвященных Дням воинской славы России. В ряды движения «Юнармия» торжественно примут курсантов патриотических объединений. Пройдет и городской фестиваль солдатской и патриотической песни «Виктория».
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341569@egNews