Месячник патриотической работы идет в Хабаровске

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 gennaio 2021

31.01.2021 (08:15)

В Хабаровске проходит месячник патриотической работы. Тематические мероприятия проводятся в учреждениях культуры, школах, подростково-молодежных, патриотических клубах.

Юные хабаровчане смогут ознакомиться с экспозициями музея истории и боевой славы Восточного военного округа. Большое внимание уделят спортивным мероприятиям. Также в канун Дня защитника Отечества в Хабаровске возложат цветы к мемориальным доскам и памятникам.

Кроме того, подростков ждут уроки мужества, классные часы, информационные встречи, посвященные истории Российской армии, Дням воинской славы России, 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Откроется ряд тематических выставок, состоятся конкурсы рисунков, стенгазет, плакатов, посвященных Дням воинской славы России. В ряды движения «Юнармия» торжественно примут курсантов патриотических объединений. Пройдет и городской фестиваль солдатской и патриотической песни «Виктория».

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