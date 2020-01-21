(agenparl) – moscow mar 21 gennaio 2020

17-19 марта 2020 года в МИСиС состоится Международная научно-практическая конференция «Физико-химическая геотехнология – инновации и тенденции развития».

Организаторы: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Российский фонд фундаментальных исследований; Российская академия естественных наук; Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

Темы научных сессий:

– современное состояние и направления развития физикохимической геотехнологии (ФХГ);

– искусственные месторождения и возможности их создания;

– опыт работы комплексов ФХГ при разработке месторождений полезных ископаемых;

– минерально-сырьевая база и перспективные для освоения методами ФХГ месторождения;

– исследования интенсификации процессов перехода полезного ископаемого в подвижное состояние на базе растворения, выщелачивания, газификации, плавления и других воздействий на рудный массив;

– опыт использования новых буровых технологий и конструкций скважинного оборудования для добычи полезных ископаемых методами ФХГ;

– проблемы доставки, подъёма и переработки добытых продуктов;

– скважинные и другие методы добычи полезных ископаемых со дна морей и океанов;

– новые технологии освоения трудно извлекаемых месторождений нефти и газогидратов;

– возможные пути расширения использования тепла Земли в народном хозяйстве страны;

– проблемы расширения использования рудничной микробиологии;

– добыча и переработка «жидкой» руды- экологическая безопасность в деятельности предприятий ФХГ;

– экономическая оценка перспектив использования методов ФХГ;

– новое в международно-правовом регулировании недропользования;

– новое в подготовке будущих горных инженеров.

Пресс-служба Роснедр

Fonte/Source: http://www.rosnedra.gov.ru/article/11352.html