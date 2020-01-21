21 Gennaio 2020
Breaking News

SECRETARY MICHAEL R. POMPEO WITH MARGARITA ROJAS OF CARACOL TV

SECRETARY MICHAEL R. POMPEO WITH MARGARITA ROJAS OF CARACOL TV

SECRETARY MICHAEL R. POMPEO WITH MARGARITA ROJAS OF CARACOL TV

PUBLIC SCHEDULE – JANUARY 21, 2020

PUBLIC SCHEDULE – JANUARY 21, 2020

PIPER PA-P MALIBU, N264DB: ANNIVERSARY STATEMENT

PRIME MINISTER JUSTIN TRUDEAU MEETS WITH WINNIPEG MAYOR BRIAN BOWMAN

SECRETARY POMPEO’S MEETING WITH BOLIVIAN FOREIGN MINISTER LONGARIC

SECRETARY POMPEO’S MEETING WITH BOLIVIAN FOREIGN MINISTER LONGARIC

GOVERNMENT OF CANADA TO ANNOUNCE FUNDING FOR TOBACCO CESSATION PROJECTS

Home » Международная научно-практическая конференция «Физико-химическая геотехнология – инновации и тенденции развития»
Agenparl Pусский Ambiente

Международная научно-практическая конференция «Физико-химическая геотехнология – инновации и тенденции развития»

by Redazione0

(agenparl) – moscow mar 21 gennaio 2020

17-19 марта 2020 года в МИСиС состоится Международная научно-практическая конференция «Физико-химическая геотехнология – инновации и тенденции развития».

Организаторы: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Российский фонд фундаментальных исследований; Российская академия естественных наук; Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

 Темы научных сессий:

– современное состояние и направления развития физикохимической геотехнологии (ФХГ);

– искусственные месторождения и возможности их создания;

– опыт работы комплексов ФХГ при разработке месторождений полезных ископаемых;

– минерально-сырьевая база и перспективные для освоения методами ФХГ месторождения;

– исследования интенсификации процессов перехода полезного ископаемого в подвижное состояние на базе растворения, выщелачивания, газификации, плавления и других воздействий на рудный массив;

– опыт использования новых буровых технологий и конструкций скважинного оборудования для добычи полезных ископаемых методами ФХГ;

– проблемы доставки, подъёма и переработки добытых продуктов;

– скважинные и другие методы добычи полезных ископаемых со дна морей и океанов;

– новые технологии освоения трудно извлекаемых месторождений нефти и газогидратов;

– возможные пути расширения использования тепла Земли в народном хозяйстве страны;

– проблемы расширения использования рудничной микробиологии;

– добыча и переработка «жидкой» руды- экологическая безопасность в деятельности предприятий ФХГ;

– экономическая оценка перспектив использования методов ФХГ;

– новое в международно-правовом регулировании недропользования;

– новое в подготовке будущих горных инженеров.

Пресс-служба Роснедр

 ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Fonte/Source: http://www.rosnedra.gov.ru/article/11352.html

Related posts

С международным днем аспиранта!

Redazione

Международная научно-практическая конференция «Физико-химическая геотехнология – инновации и тенденции развития»

Redazione

CALABARZON NUTRITION TEAM CHECKS ON NUTRITIONAL NEEDS OF TAAL EVACUEES

Redazione

CEBUANO NEWS: LUNA ALANG SA PROYEKTONG UBOS SA AGUSAN UP MUKABAT NA SA 3,358

Redazione

ILOKANO NEWS: DBP, LBP MANGIPAAY NABABA’T INTERESNA A PAUTANG KADAGITI MANNALON

Redazione

23 MILISYA NG BAYAN  YIELD IN ABRA   

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More