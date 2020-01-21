(agenparl) – moscow mar 21 gennaio 2020
17-19 марта 2020 года в МИСиС состоится Международная научно-практическая конференция «Физико-химическая геотехнология – инновации и тенденции развития».
Организаторы: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Российский фонд фундаментальных исследований; Российская академия естественных наук; Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».
Темы научных сессий:
– современное состояние и направления развития физикохимической геотехнологии (ФХГ);
– искусственные месторождения и возможности их создания;
– опыт работы комплексов ФХГ при разработке месторождений полезных ископаемых;
– минерально-сырьевая база и перспективные для освоения методами ФХГ месторождения;
– исследования интенсификации процессов перехода полезного ископаемого в подвижное состояние на базе растворения, выщелачивания, газификации, плавления и других воздействий на рудный массив;
– опыт использования новых буровых технологий и конструкций скважинного оборудования для добычи полезных ископаемых методами ФХГ;
– проблемы доставки, подъёма и переработки добытых продуктов;
– скважинные и другие методы добычи полезных ископаемых со дна морей и океанов;
– новые технологии освоения трудно извлекаемых месторождений нефти и газогидратов;
– возможные пути расширения использования тепла Земли в народном хозяйстве страны;
– проблемы расширения использования рудничной микробиологии;
– добыча и переработка «жидкой» руды- экологическая безопасность в деятельности предприятий ФХГ;
– экономическая оценка перспектив использования методов ФХГ;
– новое в международно-правовом регулировании недропользования;
– новое в подготовке будущих горных инженеров.
Пресс-служба Роснедр
Fonte/Source: http://www.rosnedra.gov.ru/article/11352.html