Медсестру, исполнившую интернациональный долг в Афганистане, поздравили военнослужащие ЗВО в Ленинградской области

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15.02.2021 (05:30)

Военнослужащие оркестра Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, поздравили с 32-й годовщиной вывода войск из Афганистана ветерана вооруженного конфликта медсестру Иванову Наталью Ивановну.

Военнослужащие исполнили попурри из песен советской эстрады, в том числе знаменитую композицию «Надежда».

Наталья Ивановна Иванова исполняла свой интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан на протяжении 2,5 лет. В декабре 1986 года, будучи операционной медсестрой родильного дома в городе Каракол республики Киргизия, Наталья сама попросила руководство о переводе в Кабульский военный госпиталь. Специфику тяжелой работы старшей медсестры нейрохирургического отделения приходилось осваивать в ходе тяжелых дней и бессонных ночей. Благодаря заботе и терпению Натальи Ивановны, сотням советских бойцов удалось встать на ноги после тяжелых ранений и вернуться живыми домой, к родным и близким.

В августе 1988 года медсестре Ивановой были вручены медали «За трудовое отличие» и «10 лет Саурской Революции», посвященной образованию Демократической Республики Афганистан.

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