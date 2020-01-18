(agenparl) – moscow sab 18 gennaio 2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, один из мировых лидеров арктического морского образования, сделал большой шаг и к южному полюсу. 16 января в ГУМРФ состоялись проводы участников третьего этапа кругосветной экспедиции яхты «Елизавета». Мероприятие проходило в форме круглого стола – пресс-конференции, с рассказами участников экспедиции, их ответами на вопросы курсантов и студентов университета, представителей СМИ, напутствиями и подарками.

Экспедиция «Антарктида. В кильватере первооткрывателей», проходящая в рамках Года Антарктиды в России, проводящегося по поручению президента РФ в честь 200-летия открытия шестого континента русскими моряками, повторит маршрут экспедиции шлюпов «Мирный» и «Восток» под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. В антарктическом этапе кругосветной экспедиции яхты «Елизавета» участвуют курсанты и сотрудники ГУМРФ имени адмирала Макарова под руководством владельца и капитана судна, вице-президента межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников», члена Русского географического общества, члена Попечительского совета ГУМРФ выпускника Макаровки Алексея Логинова.

Экспедицию на яхте «Елизавета» разделили на несколько этапов. Первый этап от Красноярска до Питера по Енисею, северным морям и Беломорско-Балтийскому каналу путешественники прошли в прошлом году за полтора месяца. После небольшого текущего ремонта стартовал второй этап, через Европу и Атлантику. И вот сейчас начинается третий, антарктический этап.

В составе нынешнего этапа экспедиции проректор по капитальному строительству и управлению имущественным комплексом ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Игорь Диденко, главный специалист Европейского центра организации учебных практик, капитан учебной парусной яхты «Полюс», руководитель плавательной практики курсантов Университета – участников экспедиции Сергей Савельев, доцент кафедры технологии судоремонта Роман Ларин, курсанты-судоводители – 3 курса факультета Навигации и связи Института «Морская академия» Даниил Некрут; 4 курса колледжа ГУМРФ Тимофей Полозняк.

На круглом столе прозвучали слова ректора университета Сергея Барышникова о том, что имена шести выпускников Макаровки вписаны в карту Антарктиды.

Подарки с пожеланием вручить членам экипажей российских антарктических станций передал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Вице-президент Русского географического общества Владимир Разумовский передал напутственные слова и рекомендацию – подготовить отчёт и фотовыставку по экспедиции для представления на один из конкурсов Русского географического общества.

Исследователь истории русского военно-морского флота 19-го века и деятельности одного из первооткрывателей Антарктиды адмирала М.П. Лазарева Андрей Черноусов рассказал об историческом плавании 1819 – 1821 гг. и вручил участникам экспедиции и экипажу яхты авторскую книгу «Адмирал М.П. Лазарев. Роль личности в истории России».

Также было оглашено приветствие потомка адмирала И.Ф. Крузенштерна, командира первого кругосветного плавания русского флота и наставника Ф.Ф.Беллинсгаузена, Алексея Крузенштерна – организатора программы 250-летия со дня рождения И.Ф. Крузенштерна, которое отмечается в 2020 году.

Участники экспедиции поднимутся на борт «Елизаветы» в южном аргентинском городе Рио-Гранде. Курсанты университета пройдут учебную практику по программе «Плавучие университеты», в ходе которой отработают навыки плавания на парусном судне в приполярных широтах, а также проведут практические работы в области гидрометеорологии Мирового океана. Помимо научных исследований и плавательной практики в сложных навигационных условиях юные макаровцы получат закалку и психологическую подготовку к работе на морских судах. В Антарктиде участники поднимут флаг Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.

В рамках круглого стола в ГУМРФ была проведена выставка офортов «Великие русские географические открытия». Талантливые работы выполнены учащимися Детской художественной школы имени М.К. Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга для II Международного биеннале печатной графики «Дети и море» и также отправятся в плавание в южных широтах на яхте «Елизавета».

В Морском Никольском соборе Кронштадта для участников экспедиции был отслужен молебен о путешествующих, по благословлению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия для доставки на антарктическую станцию «Беллинсгаузен» передана икона святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Яхта «Елизавета» по океанским меркам – небольшое судно с парусами, всего 17 метров в длину и три с половиной метра в ширину. Но у неё уже героическое прошлое – она преодолела переход из Красноярска по Енисею через Северный Ледовитый океан, Кильский канал, Бискайский залив, Атлантический океан, вдоль Южной Америки до мыса Горн. Дальше – в Антарктиду!

Принять участие в экспедиции посчастливилось двум юным морякам-судоводителям – курсанту третьего года обучения факультета Навигации и связи Института «Морская академия» Даниилу Некруту и курсанту четвертого года обучения судоводительского факультета Колледжа ГУМРФ Тимофею Полозняку.

– Это молодые, но уже опытные яхтсмены – воспитанники детских спортивных парусных школ своих родных городов, Твери и Сочи, – говорит Сергей Савельев. – В университете ребята прошли специальный курс яхтенного рулевого и получили международные сертификаты, позволяющие им принять участие в нашем походе. Тимофей Полозняк уже ходил на учебной яхте «Полюс» в поход «Паруса Памяти» по Финскому заливу в 2018 и 2019 годах, был рулевым на ежегодных студенческих международных соревнованиях на приз адмирала С.О. Макарова летом 2019 года. Даниил Некрут – кандидат в мастера спорта России по парусному спорту и боцман яхты «Акела» – флагмана учебной парусной флотилии Макаровки, участник международных регат по Балтийскому и Северному морям.

Все участники кругосветной экспедиции закончили или обучаются в учебном центре специалистов водного транспорта Института дополнительного профессионального образования по специальности «Рулевой спортивного парусного судна».

В формате морской части экспедиции ее участники в январе 2020 года преодолеют пролив Дрейка, подойдут к берегам Антарктиды и побывают на станции «Беллинсгаузен», при возвращении к берегам Южной Америки обогнут мыс Горн.

После схода на берег членов экипажа – сотрудников и курсантов университета в порту Ушуая (Аргентина) «Елизавета» продолжит плавание через Тихий океан по маршруту экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, затем достигнув Берингова пролива, пройдет Северным морским путем и завершит мемориальную кругосветку в точке ее старта – городе Красноярске.

Fonte/Source: http://www.morflot.ru/news/lenta/n4412.html