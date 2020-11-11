ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез открывает базовую кафедру в Пермском Политехе

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), mer 11 novembre 2020

Сегодня, 11 ноября, начала работу специализированная кафедра «Переработка нефти и газа» Пермского Политеха на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов и генеральный директор предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов подписали первый учебный план, осмотрели технические возможности новых учебных аудиторий и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Присоединиться к трансляции можно по ссылке.

Уже 11 ноября две группы слушателей из числа сотрудников предприятия, состоящих в кадровом резерве и не имеющих профильного образования в области переработки нефти и газа, начинают обучение в дистанционном формате.

Базовая кафедра создана в августе 2019 года. Возглавил ее генеральный директор нефтегазоперерабатывающего предприятия Сергей Андронов. В течение года велась активная и масштабная работа: выработаны критерии отбора студентов, которые будут обучаться на базовой кафедре; подобран преподавательский состав из числа педагогов вуза и действующих топ-менеджеров и высококвалифицированных специалистов предприятия. Учёные, кандидаты, доктора наук и производственники, практики и успешные управленцы помогут слушателям овладеть и хорошей академической базой, и методами повышения эффективности производственных процессов на примере заводских объектов.

Базовая кафедра ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза призвана обеспечить качественную подготовку специалистов по направлению переработки нефти и газа. В организационном плане здесь есть все необходимое техническое оснащение для проведения занятий как в очной форме, так и в дистанционном формате.

Ожидается, что в 2021 году слушателями новой базовой кафедры станут студенты 2, 3 и 4 курсов профильного факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий. Они уже прошли серьезный отбор. В будущем вместе с основным диплом ПНИПУ они получат диплом о профессиональной переподготовке и помимо багажа теоретических знаний сформируют прочный фундамент для реализации своих идей и проектов на практике.

— ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез — давний стратегический партнёр нашего университета. Уверен, что наши преподаватели и специалисты завода дадут мощный импульс для студентов и помогут им гораздо быстрее подготовиться к будущей профессиональной деятельности. Кроме этого, учащиеся базовой кафедры примут активное участие в научно-технической работе, которую мы будем вести совместно с заводчанами, — отметил ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов.

— Сегодня около трети наших работников — это выпускники политехнического университета, а каждый пятый окончил химико-технологический факультет этого вуза. Мы взаимодействуем по многим направлениям, и открытие кафедры стало продолжением нашей многолетней общей истории и сотрудничества. Мы уверены, что эффективный бизнес — это постоянный поиск лучших решений и внедрение их жизнь. Наука и практика должны вместе работать на результат. Новые образовательные программы помогут нам в этом, — прокомментировал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов.

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2020/11/11/10986/