Личный состав миротворческой бригады, техника и вооружение, прибывшие в Республику Армения, осуществили разгрузку и формирование колонн для совершения марша в район сосредоточения

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 11 novembre 2020

11.11.2020 (03:00)

Для совершения марша техника и вооружение прошли обслуживание и техническую проверку готовности к совершению движения в горных районах. После согласования маршрутов выдвижения российские миротворцы приступят к совершению маршей в районы выполнения миротворческих задач.

В настоящее время двадцать самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15 миротворческой бригады приземлились в Республике Армения.

Самолеты военно-транспортной авиации доставили более 400 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Убытие российского миротворческого контингента с аэродрома Ульяновск-Восточный осуществляется самолетами военно-транспортной авиации Ил-76.

В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Для управления миротворческой операцией в районе г. Степанакерт развертывается командование российских миротворческих сил.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджанской Республики и Республики Армения останавливаются на занимаемых позициях.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12323976@egNews