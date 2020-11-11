mercoledì, Novembre 11, 2020
Breaking News

CHRISTMAS GUIDANCE SET OUT FOR UNIVERSITY STUDENTS 

NEW POWERS TO PROTECT UK FROM MALICIOUS INVESTMENT AND STRENGTHEN ECONOMIC RESILIENCE

GOVERNMENT SETS OUT WORLD-LEADING NEW MEASURES TO PROTECT RAINFORESTS

WRONGFUL DETENTION BY THE HOUTHIS OF LEVI SALEM MUSA MARHABI    

WRONGFUL DETENTION BY THE HOUTHIS OF LEVI SALEM MUSA MARHABI    

WRONGFUL DETENTION BY THE HOUTHIS OF LEVI SALEM MUSA MARHABI    

MARTEDì 10 NOVEMBRE 2020 – 273ª SEDUTA PUBBLICA

JOINT STATEMENT ON THE U.S.-BRAZIL ENVIRONMENTAL FRAMEWORK DIALOGUE

U.S.-BRAZIL ENVIRONMENTAL FRAMEWORK DIALOGUE

JOINT STATEMENT ON THE U.S.-BRAZIL ENVIRONMENTAL FRAMEWORK DIALOGUE

Agenparl
Image default
Home » Личный состав миротворческой бригады, техника и вооружение, прибывшие в Республику Армения, осуществили разгрузку и формирование колонн для совершения марша в район сосредоточения

Личный состав миротворческой бригады, техника и вооружение, прибывшие в Республику Армения, осуществили разгрузку и формирование колонн для совершения марша в район сосредоточения

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 11 novembre 2020
11.11.2020 (03:00)

Для совершения марша техника и вооружение прошли обслуживание и техническую проверку готовности к совершению движения в горных районах. После согласования маршрутов выдвижения российские миротворцы приступят к совершению маршей в районы выполнения миротворческих задач.

В настоящее время двадцать самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15 миротворческой бригады приземлились в Республике Армения.

Самолеты военно-транспортной авиации доставили более 400 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Убытие российского миротворческого контингента с аэродрома Ульяновск-Восточный осуществляется самолетами военно-транспортной авиации Ил-76.

В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Для управления миротворческой операцией в районе г. Степанакерт развертывается командование российских миротворческих сил.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджанской Республики и Республики Армения останавливаются на занимаемых позициях.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12323976@egNews

Post collegati

Личный состав миротворческой бригады, техника и вооружение, прибывшие в Республику Армения, осуществили разгрузку и формирование колонн для совершения марша в район сосредоточения

Redazione

Разведчики Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ провели рейдовые действия в тылу условного противника

Redazione

В Военной академии РВСН имени Петра Великого прошло очередное заседание учёного совета

Redazione

Десантники из Иваново провели тренировку по отражению нападения вооруженной группы на гарнизонный военный городок

Redazione

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный

Redazione

Три самолета военно-транспортной авиации Ил-76 с военнослужащими подразделений 15 миротворческой бригады приземлились на аэродроме Эребуни

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More