Личный состав Военной комендатуры города Москвы принял участие в отдании воинских почестей на Троекуровском кладбище

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 gennaio 2021
31.01.2021 (14:37)
В январе личный состав Военной комендатуры города Москвы принял участие в организации отдания воинских почестей с участием Руководящего состава Российской Федерации по случаю прощания с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько на Троекуровском кладбище.
Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице города Москвы, где военнослужащие Военной комендатуры во взаимодействии с органами внутренних дел Российской Федерации участвовали в обеспечении правопорядка.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341628@egNews