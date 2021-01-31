Личный состав Военной комендатуры города Москвы принял участие в отдании воинских почестей на Троекуровском кладбище

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 gennaio 2021

31.01.2021 (14:37)

В январе личный состав Военной комендатуры города Москвы принял участие в организации отдания воинских почестей с участием Руководящего состава Российской Федерации по случаю прощания с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько на Троекуровском кладбище.

Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице города Москвы, где военнослужащие Военной комендатуры во взаимодействии с органами внутренних дел Российской Федерации участвовали в обеспечении правопорядка.

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