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Home » Летчики Ленинградской армии ВВС и ПВО провели тренировку парада Победы на земле

Летчики Ленинградской армии ВВС и ПВО провели тренировку парада Победы на земле

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 13 giugno 2020

13.06.2020 (13:27)

На аэродроме «Пушкин» в преддверии празднования 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне, прошла наземная тренировка «пешим по-лётному» экипажей армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Для проведения наземной тренировки на взлётно-посадочной полосе была нанесена схема пролёта над городом. Летчики, которые примут участие в парадном пролёте над Санкт-Петербургом, в составе звеньев по типам вертолётов отработали порядок выстраивания в парадный строй, удержание дистанций и интервалов, порядок действий в особых случаях, например, отказе двигателя или бортовой системы навигации, а также организацию радиообмена с руководителем полета наземного диспетчерского пункта аэродрома.

24 июня 30 единиц авиатехники объединения в едином строю пролетят над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга в ходе воздушной части парада Победы.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297108@egNews

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