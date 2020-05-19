martedì, Maggio 19, 2020
Breaking News

THE EUROPEAN UNION CONTRIBUTES TO STRENGTHEN THE EDUCATION SYSTEM IN BANGLADESH WITH…

JAMAICA : REQUEST FOR PURCHASE UNDER THE RAPID FINANCING INSTRUMENT-PRESS RELEASE; STAFF…

CORONAVIRUS STATUTORY SICK PAY REBATE SCHEME SET TO LAUNCH

£37 MILLION TO SUPPORT CHILDREN WITH COMPLEX NEEDS

MEASURING ECONOMIC WELFARE: WHAT AND HOW?

SECRETARY POMPEO’S CALL WITH TURKISH FOREIGN MINISTER MEVLUT CAVUSOGLU

SECRETARY POMPEO’S CALL WITH TURKISH FOREIGN MINISTER MEVLUT CAVUSOGLU

MOST-VIEWED BILLS – WEEK OF MAY 17, 2020

IL PAPA AI GIOVANI: KAROL CI DICE CHE LE PROVE SI SUPERANO…

TIMOR-LESTE’S NATIONAL DAY

Agenparl
Image default
Home » Летчики и штурманы ЗВО сдали экзамены на присвоение и подтверждение классной квалификации в Курской области

Летчики и штурманы ЗВО сдали экзамены на присвоение и подтверждение классной квалификации в Курской области

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 19 maggio 2020

19.05.2020 (07:00)

Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа сдали зачёты на присвоение и подтверждение классной квалификации в Курской области. Профессионализм военнослужащих объединения оценили по навыкам и личному мастерству, умениям владеть не только оружием, но и закреплёнными за ними образцами вооружения и военной техники.

В ходе выполнения главного экзамена летчики выполняли пуски неуправляемых ракет, сбросы авиабомб и стрельбу из 30-миллиметровой авиационной пушки по наземным мишеням.

При выполнении полетных заданий летчики должны были пройти заданный маршрут протяженностью около 300 километров, в указанное время выйти на три поворотных пункта, а также преодолеть систему ПВО. Для набора максимального количества очков военнослужащим необходимо было поразить три раза одну зачетную площадь цели диаметром 15 м неуправляемыми авиационными ракетами НАР С-13 ДФ и с помощью авиационной пушки ГШ-31.

Весь летный состав успешно сдал проверку и подтвердил высокий профессиональный уровень. Каждый третий пилот повысил свои квалификационные навыки для выполнения задач по боевому предназначению.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292988@egNews

Post collegati

Летчики и штурманы ЗВО сдали экзамены на присвоение и подтверждение классной квалификации в Курской области

Redazione

Военная школа поваров ЗВО приняла около 200 онлайн-экзаменов по армейской кухне

Redazione

Около 800 тренировок по антитеррору проведено с начала года с подразделениями ВВО в Бурятии

Redazione

Уникальную методику проверки воинских караулов изучат специалисты психологической службы общевойсковой армии ВВО в Бурятии

Redazione

Военнослужащие ВВО в Бурятии завершают сдачу итоговой проверки по физической подготовленности

Redazione

Приёмы легендарных стрелков Великой Отечественной войны наряду с опытом современных вооруженных конфликтов применяют снайперы ВВО в ходе тренировок

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More