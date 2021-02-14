domenica, Febbraio 14, 2021

Agenparl

Летчики в Калининградской области выполнили дозаправку самолетов в воздухе

by Redazione01

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 febbraio 2021

14.02.2021 (23:45)

В ходе мероприятий боевой подготовки экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78 ВКС России, прибывшего в Калининградскую область из Центрального региона России.

К отработке данного элемента привлекалось более 10 самолетов авиасоединения морской авиации Балтийского флота. Дозаправка в воздухе выполнялась как днем, так и в темное время суток, одиночно и в составе пары.

Воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков морской авиации, позволяющий выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Подобные элементы летной подготовки экипажей морской авиации Балтийского флота выполняются на регулярной основе, не менее двух раз в год.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12344154@egNews

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