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Agenparl

«Лесочек» нарушил планы условного противника в ходе учения специалистов РЭБ ВВО в Бурятии

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 07 agosto 2020

07.08.2020 (05:00)

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения, дислоцированного в Республике Бурятия, провели тактико-специальные учения с применением современных комплексов РЭБ.

Условный противник установил радиоуправляемые фугасы на пути следования колонны. Для защиты личного состава и техники специалисты РЭБ применили малогабаритные комплексы «Лесочек», установленные на автомобильную технику, что позволило предотвратить детонацию взрывных устройств.

По прибытию в заданный район военнослужащие развернули современный комплекс «Борисоглебск-2», в частности, перспективную автоматизированную станцию помех «Житель”, которая способна подавить сотовую связь, радиосвязь авиации условного противника на высоких частотах и эффективно выводить из строя беспилотные летательные аппараты.

Для защиты своих радиоэлектронных средств от ударов высокоточного оружия, специалисты РЭБ использовали  станцию «Ртуть-БМ», создав так называемый купол защиты от попадания артиллерийских боеприпасов, оснащенных радиовзрывателями.

Остальные автоматизированные станции помех комплекса «Борисоглебска-2» нарушили систему управления наземных средств условного противника в различных диапазонах, в том числе подавив запасные коротковолновые частоты установив устойчивые радиопомехи.

   

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305836@egNews

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