Курсанты Новороссийского государственного морского университета проходят стажировку на боевых кораблях Черноморского флота

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (09:02)

Около 100 курсантов Новороссийского Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова проходят стажировку на боевых кораблях Черноморского флота (ЧФ).

Курсанты стажируются на различных кораблях, в их числе современный патрульный корабль пк «Дмитрий Рогачев» и малый противолодочный корабль мпк «Ейск».

В ходе учебы, под руководством опытных военнослужащих соединения кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) ЧФ, будущие офицеры проходят морскую практику, изучают должностные обязанности, устройство, тактико-технические характеристики и принципы работы систем кораблей.

В частности, молодые люди на тренажёрах Учебно-тренировочного комплекса отрабатывают навыки по борьбе за живучесть кораблей в ходе тушения пожара и поступления забортной воды.

По завершению стажировки в августе текущего года курсанты продемонстрируют полученные навыки на общем специальном учении по экстренному приготовлению корабля к бою и походу. Каждый курсант сдаст зачеты по изученной тематике.

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