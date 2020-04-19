Курсанты НВВКУ выполнили первые стрельбы из вооружения БТР-80

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19.04.2020 (07:40)

Курсанты первого курса Новосибирского высшего военного командного училища выполнили упражнения начальных стрельб из вооружения бронетранспортера БТР-80 на полигоне в Новосибирской области.

По замыслу занятий разведчикам необходимо было подготовить военную технику, совершить 40 километровый марш на полигон «Шилово» в составе военной колонны, занять необходимую позицию для стрельбы и поразить условного противника на дальности до 1500 м. Выполнение упражнений проходило в рамках занятий по огневой подготовке, мишенное поле было накрыто по условиям выполнения первого упражнения начальных стрельб из вооружения бронетранспортера БТР-80. Для первокурсников это первый опыт стрельбы из крупнокалиберного пулемёта Владимирова танкового (КПВТ). При этом стрельба велась в условиях сильного бокового ветра, что позволило курсантам проверить на практике свои знания в решении огневых задач, а именно в принятии поправок на ветер.

Целью занятий является получение практического опыта разведчиков первого курса в стрельбе из КПВТ и пулемёта Калашникова, а также в подготовке к стрельбе БТР-80 в полевых условиях.

Всего в занятиях было задействовано более 10 единиц военной техники.

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