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Курсанты-морпехи ДВОКУ учатся преодолевать водные преграды в полном снаряжении и сооружать плоты из подручных средств

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 30 luglio 2020

30.07.2020 (05:00)

В Дальневосточном  высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) курсанты факультета морской пехоты приступили к занятиям на открытых водоемах по преодолению водных преград на подручных средствах, а также вплавь в полном боевом снаряжении. По окончании каждого занятия отрабатывается условный бой с захватом морпехами противоположного берега.

Занятия организованы на одном из водоемов бассейна реки Амур. Курсантов учат подготовке обмундирования и оружия к переправе. Для предания плавучести вещевые мешки набиваются сухой травой и другими легкими материалами. Для сооружения плота используются деревья, а также камеры автомобильных шин. Будущих офицеров обучают действовать скрытно и всегда быть в готовности к бою. В условиях полной тишины, не допуская всплесков и излишнего шума, общение ведется помощью условных знаков.

Длина переправ составляет от 100 до 250 метров. С наработкой навыков дистанция увеличивается, а задания в ходе плава усложняются.

В ходе занятия обязательно отрабатывается захват береговой линии и подавление огневых точек условного противника. Для приближения обстановки к реальному бою используются холостые боеприпасы, а также другие средства имитации.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304539@egNews

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