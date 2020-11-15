domenica, Novembre 15, 2020
Breaking News

UK, BORIS POTREBBE DEMOLIRE LA CORTE SUPREMA DI BLAIR A SEGUITO DELLE…

IL COMITATO DI TRUMP PRESENTA LA CAUSA, ESORTA IL GIUDICE A IMPEDIRE…

USA, L’AVVOCATO DI TRUMP SIDNEY POWELL: «CI STIAMO PREPARANDO A RIBALTARE I…

VAROSHA: STATEMENT BY THE HIGH REPRESENTATIVE JOSEP BORRELL

USA, BOLTON: I LEADER DEL GOP DEVONO SPIEGARE AGLI ELETTORI DI TRUMP…

USA, RON KLAIN RIBADISCE LA PROMESSA DI BIDEN DI IMPORRE IL MANDATO…

USA, IL PROCURATORE GENERALE BARR SI OCCUPA DELLA FRODE ELETTORALE

USA, SIDNEY POWELL: «PROVE DIFFUSE FRODE ELETTORALE COLLEGATA AL SOFTWARE DOMINION VOTER…

USA, TRUMP ANNUNCIA L’INSERIMENTO AL TEAM LEGALE L’AVVOCATO SIDNEY POWELL

USA, FAUCI: DISTANZIAMENTO SOCIALE, MASCHERE ANCORA NECESSARIE DOPO VACCINO CONTRO IL CORONAVIRUS

Agenparl

Курсанты и преподаватели ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» примут участие в историко-патриотическом конкурсе научных работ «Непобедимая Россия – непобедимый адмирал»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 15 novembre 2020

16.11.2020 (01:00)

По инициативе Ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге стартовал историко-патриотический конкурс научных работ «Непобедимая Россия – непобедимый адмирал», посвященный Ф.Ф. Ушакову.  Участникам конкурса доведен   перечень мероприятий по увековечиванию памяти прославленного флотоводца, которые пройдут в рамках конкурса.   

Начальник Военно-морского политехнического института капитан 1 ранга Андрей Клименко. «Великими флотоводцами не рождаются, ими становятся! И предшествует этому, как правило, тернистый путь: от первой мечты о море до высокого звания адмирала! Курсанты Военно-морского политехнического института только начинают этот путь и благодаря таким выдающимся историческим примерам у них есть готовность служить в Военно-Морском Флоте. Уверен, что проведение конкурса послужит для современной молодежи стимулом к изучению личности Ф.Ф. Ушакова как выдающегося русского флотоводца, талантливого управленца и дипломата» – отметил капитан 1 ранга Андрей Клименко в своем выступлении. В конкурсе примут участие курсанты, преподаватели и офицеры ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».  Конкурс «Непобедимая Россия – непобедимый адмирал» проводится с целью развития научного потенциала конкурсантов в исторической области. Принять участие в конкурсе смогут граждане Российской Федерации с 18 до 37 лет в следующих номинациях: «Военные подвиги Ф.Ф. Ушакова», «Флотоводец Ф.Ф. Ушаков и полководец А.В. Суворов – национальное достояние России», «Ф.Ф. Ушаков – видный государственный деятель и талантливый управленец», «Политическая и дипломатическая деятельность Ф.Ф. Ушакова, «Канонизация Русской Православной Церковью Святого праведного воина Федора Ушакова», «Духовно-нравственный облик святого праведного воина Федора Ушакова». Организатором конкурса является Ассоциация общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» совместно с Морским советом при правительстве Санкт-Петербурга, СЗИУ РАНХиГС, Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и Санкт-Петербургской Духовной Академией Русской Православной Церкви выступает соорганизатором конкурса.  

Заявки на конкурс можно подать в электронном виде на сайте адмиралушаков.рф  с 15 ноября 2020 года по 28 февраля 2021 года, с 1 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года там необходимо разместить конкурсную работу. Оценка работ будет проходить с 14 апреля 2020 года по 15 июля 2020 года. Все участники конкурса будут отмечены специальными дипломами, а победители в каждой номинации будут приглашены для участия в поездке на остров Корфу с посещением мест, связанных с именем адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Подробная информация о конкурсе и его положение размещены на официальном сайте адмиралушаков.рф.

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324805@egNews

Post collegati

Курсанты и преподаватели ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» примут участие в историко-патриотическом конкурсе научных работ «Непобедимая Россия – непобедимый адмирал»

Redazione

К 200-летию Военной академии РВСН имени Петра Великого будет издано семь томов об истории академии

Redazione

Сотрудники ВАИ Северного флота провели акцию «Внимание! Дети!»

Redazione

Названы победители Всероссийского конкурса военной вышивки «Суровая нитка»

Redazione

Армейский тхэквондист Никита Кривейченко – победитель третьего дня чемпионата России

Redazione

Экскурсия для вновь прибывших военнослужащих проведена в музее Улан-Уденского десантно-штурмового соединения

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More