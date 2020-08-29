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Agenparl

Курсанты Военного университета Минобороны РФ приняли Военную присягу у Главного храма ВС РФ

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 29 agosto 2020

29.08.2020 (13:04)

Около 450 курсантов первого курса Военного университета Минобороны России приняли Военную присягу на Соборной площади перед Главным храмом ВС РФ в подмосковном парке «Патриот».

Церемония приведения к Военной присяге у Главного храма ВС РФ прошла впервые. Клятву на верность Родине произнесли 444 курсанта, из которых 30 – девушки.

«Сегодня в жизни курсантов первого курса важное и знаменательное событие – принятие присяги на верность своей Родине – Российской Федерации. Приведение к военной присяге – священный ритуал и славная традиция российской армии. Быть верным своей Родине, достойно исполнять воинский долг, защищать ее свободу и независимость – конституционный долг и обязанность гражданина Российской Федерации» – сказал заместитель Министра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов на торжественной церемонии.

Он подчеркнул, что курсанты станут продолжателями ратных традиций старших поколений защитников Отечества, в том числе и воинов-победителей.

«Я очень надеюсь на то, что у каждого из нас в сердце хранится частица той памяти, которой дорожит наша страна, наш народ. Памяти о наших отцах, о предках, которые принесли эту Победу и завещали нам хранить память об этой Победе», – подчеркнул замминистра.

Военный университет является многопрофильным учебным заведением, ведущим учебно-методическим и научным центром Вооруженных Сил РФ. Там осуществляется подготовка специалистов высшей квалификации гуманитарного, финансово-экономического, юридического, филологического и военно-дирижерского профилей подготовки. Также в нем готовят специалистов для вооружённых сил 23 государств мира.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12310897@egNews

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