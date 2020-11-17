Крупная команда призывников прибыла в Приморскую общевойсковую армию ВВО

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 17 novembre 2020
17.11.2020 (07:13)
Крупная команда призывников для дальнейшего прохождения военной службы прибыла в Приморское Краснознаменное общевойсковое объединение Восточного военного округа (ВВО).
Порядка 400 новобранцев из Республики Саха (Якутия), Приморского края, Иркутской и Новосибирской областей пополнили ряды танковых, мотострелковых, артиллерийских, ракетных и ремонтных подразделений.
Молодое пополнение, по окончанию двухнедельного карантина, пройдет курс общевойсковой подготовки, который продлится один месяц. По его завершению, военнослужащих ждет церемония приведения к Военной Присяге.
Все военнослужащие пройдут первичное социологическое изучение. Прибывший личный состав разместится на территориях соединений и воинских частей в специальных расположениях. Они оборудованы в отдельных зданиях или этажах с изолированными от других подразделений выходами и лестничными маршами. Также расположения будут обеспечены комплектом медицинских масок и антисептиков.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12325119@egNews