Корреспондентским навыкам обучат хабаровских юнармейцев

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 gennaio 2021

31.01.2021 (06:30)

Для юнармейцев города Хабаровска начались занятия в кружке «Юнармейский корреспондент». В программу обучения юных корреспондентов будет входить изучение основ фото- и видеосъёмки, обработки и монтажа видеоматериалов, а также подготовка новостных публикаций, репортажей, интервью, статей, зарисовок для средств массовой информации и социальных сетей.

Занятия с молодыми корреспондентами будут проводить профессионалы корреспондентского дела, которые поделятся своим многолетним опытом.

Данные занятия будут проходить еженедельно, каждое воскресенье в военно-патриотическом клубе «Данко».

Новости по теме:

Метки: