Корреспондентским навыкам обучат хабаровских юнармейцев

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 gennaio 2021
31.01.2021 (06:30)
Для юнармейцев города Хабаровска начались занятия в кружке «Юнармейский корреспондент». В программу обучения юных корреспондентов будет входить изучение основ фото- и видеосъёмки, обработки и монтажа видеоматериалов, а также подготовка новостных публикаций, репортажей, интервью, статей, зарисовок для средств массовой информации и социальных сетей.
Занятия с молодыми корреспондентами будут проводить профессионалы корреспондентского дела, которые поделятся своим многолетним опытом.
Данные занятия будут проходить еженедельно, каждое воскресенье в военно-патриотическом клубе «Данко».
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341554@egNews