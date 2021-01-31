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Agenparl

Корреспондентским навыкам обучат хабаровских юнармейцев

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 gennaio 2021

31.01.2021 (06:30)

Для юнармейцев города Хабаровска начались занятия в кружке «Юнармейский корреспондент». В программу обучения юных корреспондентов будет входить изучение основ фото- и видеосъёмки, обработки и монтажа видеоматериалов, а также подготовка новостных публикаций, репортажей, интервью, статей, зарисовок для средств массовой информации и социальных сетей.

Занятия с молодыми корреспондентами будут проводить профессионалы корреспондентского дела, которые поделятся своим многолетним опытом.

Данные занятия будут проходить еженедельно, каждое воскресенье в военно-патриотическом клубе «Данко».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341554@egNews

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