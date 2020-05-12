(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), mar 12 maggio 2020

Корпоративный акселератор для передовых производственных технологий

Акселератор «Большая разведка» совместно с Объединенной двигателестроительной корпорацией ищут инновационные проекты в сфере передовых производственных технологий (TechNet). Приглашаем подавать заявки студентов, аспирантов, ученых, сотрудников предприятий и предпринимателей, у которых есть инновационные проекты от идеи и НИОКР до прототипа и продаж. Заявки на участие в акселераторе принимаются до 20 мая на сайте.

Направления проектов для TechNet:

нейротехнологии и искусственный интеллект;

промышленный интернет;

цифровое проектирование и моделирование;

аддитивные технологии;

промышленная робототехника и сенсорика;

технологии виртуальной и дополненной реальности;

большие данные;

умные контракты.

Самые перспективные проекты пройдут акселерационную программу, в рамках которой получат возможность доработать свою технологию до индустриального применения, а также экспертное сопровождение со стороны ведущих предприятий ОДК.

Лучшие проекты будут внедрены в производство, получат поддержку в развитии и призы от партнеров. Общий призовой и грантовый фонд «Большой разведки» составляет 4 000 000 рублей.

Генеральным партнером акселератора является АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех), специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Среди индустриальных партнеров трека: АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-Стар», АО «ОДК-Пермские моторы», ПАО «ОДК-Сатурн».

По итогам 2019 года в корпоративном акселераторе TechNet приняло участие 37 проектов, которые были отобраны экспертами предприятий АО «ОДК-ПМ», АО «ОДК-СТАР» и АО «ОДК-Авиадвигатель». Из них – 9 проектов прошли в финал акселератора, а 6 продолжили работу с предприятиями в рамках пилотных проектов.

Для справки:

«Большая разведка» — это акселератор, предоставляющий комплекс мероприятий по проектному обучению, привлечению и развитию инновационных проектов (стартапов), входит в ТОП-10 акселераторов России (согласно рейтингу РБК). Организатором является ПНИПУ. Акселератор проводится с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 3000 студентов, молодых ученых, инженеров и предпринимателей, которые представили более 1200 инновационных проектов. Победители конкурса — проекты Promobot, RCML, FDM 2.0, Сапфир — стали победителями крупнейшего федерального акселератора GenerationS в своих треках, и, собрав вместе инвестиций на сумму более 600 млн руб., выросли в быстроразвивающиеся компании с продажами по всему миру. Организато