Корабли Каспийской флотилии покинули пункт базирования и направились в столицу Азербайджанской Республики для участия в соревнованиях «Кубок моря-2020»

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 16 agosto 2020

16.08.2020 (13:55)

Корабли Каспийской флотилии покинули пункт базирования и отправились в столицу Азербайджанской Республики для участия в международном конкурсе по морской выучке среди экипажей надводных кораблей – «Кубок моря-2020».

Морякам предстоит преодолеть около 300 морских миль и прибыть в военно-морскую базу «Пута» ВМС Азербайджанской Республики. Российскую Федерацию на состязаниях представит малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии.

По прибытию участники конкурса приступят к этапу подготовки, в ходе которого они осмотрят учебно-материальную базу всех эпизодов состязаний, а также выполнят рекогносцировочный штурманский поход.

Конкурс «Кубок моря-2020» будет проходить в военно-морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской Республики. Церемония открытия конкурса состоится 24 августа.

В период проведения состязаний морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

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