Корабли арктической группировки Северного флота в Дудинке открыты для посещения жителями Таймыра

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 20 agosto 2020

20.08.2020 (14:53)

Сегодня боевые корабли арктической группировки Северного флота, прибывшие в порт Дудинка для участия в межвидовом учении сил и войск Северного флота, открылись для посещения жителями Таймыра.

Военные моряки подготовили экскурсионные программы на большом противолодочном корабле «Североморск» и больших десантных кораблях «Александр Отраковский» и «Кондопога».

На вертолётной площадке противолодочного корабля для осмотра посетителями выставлен поисково-спасательный вертолёт Ка-27, на крышках твиндеков десантных кораблей подготовлена выставка стрелкового вооружения. На всех кораблях предусмотрены специальные места для фотографирования. Подготовленные офицеры расскажут гостям об истории своих кораблей, их основных технических характеристиках и боевых возможностях.

Экскурсии на кораблях Северного флота проводятся с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Экскурсионные группы формируются в составе до 10 человек, для всех посетителей кораблей обязателен масочный режим и измерение температуры.

Корабли Северного флота будут доступны для посещения по 30 августа. Пребывание моряков Северного флота на Таймыре вызывает большой интерес у местных жителей. В прошлом году в ходе экскурсионных программ на кораблях Северного флота в Дудинке побывало более 10 тысяч жителей Таймыра.

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